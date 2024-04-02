Siirt'te bahar yağmurları çiftçinin yüzünü güldürdü
SİİRT - Siirt ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Siirt'te son zamanlarda sağanak şeklinde yağan yağışlar mart ayı boyunca devam etti. İl genelinde son zamanlarda aralıklarla etkisini sürdüren yağışlar, çiftçilere umut oldu. Özellikle kış mevsiminin kurak geçmesi ile birlikte son zamanlarda havaların yağışlı olması çiftçileri sevindiriyor.
Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, uzun zamandır beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini söyledi. Bahar yağmurunun, tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını belirten Günbat, nisan ayı sonlarına kadar yağacak yağmurların tarım için faydalı olacağını belirtti.
Bu yıl özellikle aralık ve ocak aylarında yağmurların çok az yağdığını ifade eden Günbat, "Sadece toprak üstündeki tarım ürünlerine yeteri kadar yağdı ama yeraltı sularının artması, artezyen çeşmelerinin tekrar açılması için yeteri kadar yağmurlar kışın yağmadı. İlimize özellikle kar da yağmadı. Don olayı da olmadı. Bu yüzden toprak altına su sızmadı ve bu yaz mevsimi için su yeterli değildir. Ama bu günlerde son günlerde yani yağan bu yağmurlar gerçekten tarımsal ürünlerimize çok faydası olacağını umuyorum ki inşallah çok iyi olacak. Böyle devam ederse inşallah çok bereketli ve verimli bir yıl geçirir ve kaliteli ürün elde ederiz. Tabi az önce söylediğim gibi bölgemizde 15 Mart'tan sonra ve nisan ayının sonuna kadar, yani nisan yağmurları çok faydalıdır. Şu anda meralar, yaylalar, hayvan ve yemleri için yeteri kadar yağmur yağıyor. Allah'a şükür bugüne kadar hiçbir yıl bu kadar güzel olmamıştır. İnşallah bundan sonra da kazasız belasız bir mevsim atlatırız" şeklinde konuştu.
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