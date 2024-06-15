Siirt'te Kurban Bayramı Öncesi Alışveriş Yoğunluğu - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te Kurban Bayramı Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

Siirt'te Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Helvacılar Çarşısı ve Güres Caddesi, özellikle lokum, şeker ve kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişi yapan vatandaşlar, kalabalık ortamda alışverişlerini tamamladı. Ancak işportacılar, yüksek fiyatlar nedeniyle satış yapamadıklarını belirtti.

15.06.2024 14:58
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Siirt'te Kurban Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramına bir gün kala, vatandaşlar alışveriş yapmak için Helvacılar Çarşısı ve Güres Caddesine akın etti. Vatandaşların özellikle lokum, şeker ve kuruyemiş dükkanlarında yoğunluk oluşturduğu görüldü. Bayram alışverişine çıkan Necmettin Kılıç, "Bayram alışverişi yapmak için çarşıya indik. Bugün gördüğünüz gibi bayağı da kalabalık. Gördüğünüz gibi herkes kaldırımlarda satış yapıyor. Bayram alışverişimizi yapıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Günlük 10 kilo şeker satamadığını belirten işportacı Mehmet İnan; "Yarım kilo şekeri 100 liraya satıyoruz. Millet onu bile çok görüyor. 180 - 190 lira olan kilosunu ben 100 liraya satıyorum. Maliyeti 95 lira, beş lira karım kalmıyor. Ama millet 100 lirayı bile çok görüyor. Sabahtan akşama kadar boğaz yıpratıyoruz ama 10 kilogram satamıyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirt'te Kurban Bayramı Öncesi Alışveriş Yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te Kurban Bayramı Öncesi Alışveriş Yoğunluğu - Son Dakika
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