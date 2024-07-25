Siirt'teki Taşlı Alabalık Üretim Tesisi, üretimini yüzde 275 arttırarak rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'teki Taşlı Alabalık Üretim Tesisi, üretimini yüzde 275 arttırarak rekor seviyeye ulaştı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Taşlı Alabalık Üretim Tesisi, 2022 yılında 89 ton olan alabalık üretimini yüzde 275 arttırarak 243 tona yükseltti. Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tesisin rekor bir seviye ile üretime ulaştığını belirtti. Tesis, doğa harikası bir yer olmasının yanı sıra çevre düzenlemesi projesi ile vatandaşları buraya çekmeyi ve hem piknik yapmalarını hem de lezzetli Siirt alabalığını tüketmelerini istiyor.

25.07.2024 13:27
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Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Taşlı Alabalık Üretim Tesisi 2022 yılında 89 ton olan alabalık üretimini yüzde 275 arttırarak 243 tona yükseltti.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tesisin rekor bir seviye ile üretime ulaştığını söyledi. Tesisin gözbebeği işletmelerden biri olduğunu ifade eden Demirhan, "2022 yılında 89 ton olan alabalık üretimi 2023 yılı sonu itibari ile 243 tona ulaşmıştır. Taşlı alabalık tesisinde de havuzlarda ve Alkumru Baraj Gölü'nde bulunan kafeslerde yetiştiricilik yapmaktadır. Taşlı Alabalık tesissimiz aynı zamanda doğa harikası bir yer. İlimizde bu tür alanlar sınırlı, bu sebepten dolayı çevre düzenlemesi projesi ile vatandaşlarımızı buraya çekerek hem piknik yapmalarını hem de lezzetli Siirt alabalığını tüketmelerini istiyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Şirvan, Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'teki Taşlı Alabalık Üretim Tesisi, üretimini yüzde 275 arttırarak rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika

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