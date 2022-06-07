Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak - Son Dakika
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Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak

07.06.2022 13:15

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Karabağ-2 tespit kuyusunda petrol arayacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağına dair karar verilecek.

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'tin Kurtalan ilçesinde 10. Bölge ARI/TPO/166-798 ruhsat numaralı sahada, Karabağ-2 tespit kuyusunda petrol arayacak.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol aranacak

ÜRETİM DEĞİL TESPİT YAPILACAK

Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak - Son Dakika
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