Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Hamster Coin, Türkiye, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak - Son Dakika

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