Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan Yeni OVP'ye Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan Yeni OVP'ye Destek

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı\'ndan Yeni OVP\'ye Destek

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Programın (OVP) Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, enflasyonla mücadele ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin önemli bir yol haritası oluşturduğunu belirtti. Kuzu, kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

05.09.2024 15:03
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve özel sektörle istişare edilerek hazırlanan 2025-2027 dönemlerini kapsayan yeni Orta Vadeli Programın (OVP) ülkeye, millete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Kuzu, enflasyonla mücadele, öngörülebilirlik, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bu yeni programın önemli bir yol haritası oluşturacağını belirtti. Yapısal reformlarla atılacak güçlü adımların, hem iş dünyasının hem de ülkede rekabet gücünü artıracağına dikkat çeken Kuzu, finansmana erişimin kolaylaştırılmasının yanı sıra reel sektörün taleplerine daha fazla kulak verilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Kuzu, bu süreçte iş dünyası temsilcileri olarak kendilerinin de Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için yatırımlarına, istihdam oluşturmaya, üretime ve ihracata kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'ndan Yeni OVP'ye Destek - Son Dakika
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