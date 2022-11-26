Silecek fiyatları 1 yılda yüzde 350'den fazla zamlandı - Son Dakika
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Silecek fiyatları 1 yılda yüzde 350'den fazla zamlandı

26.11.2022 13:15
Silecek fiyatları 1 yılda yüzde 350'den fazla zamlandı

Eskişehir'de, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin sıkça kullandığı silecek lastiklerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Eskişehir'de, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin sıkça kullandığı silecek lastiklerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

Eskişehir'de sonbahar aylarıyla birlikte artan yağışlar sonucunda araçlarda silecek kullanımı da arttı. Özellikle yoğun yağışların etkili olduğu günlerde sürücüler için temiz ve sağlam silecekler kullanmak önem arz ediyor. Silecek kullanımı ile doğru orantılı olarak, sileceklerin lastik aparatlarının satışlarında da artış yaşanıyor. Silecek lastiğinin satışının arttığı son dönemlerde 1 yıllık süre zarfında fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Geçen yıl 35 TL olan otomobil silecek lastiği fiyatları bu yıl 160 TL'den satılıyor. Yağışlı havalarda işlevi itibariyle hayati öneme sahip sileceklerdeki fiyat artışı sürücüleri şaşırtıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silecek fiyatları 1 yılda yüzde 350'den fazla zamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silecek fiyatları 1 yılda yüzde 350'den fazla zamlandı - Son Dakika
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