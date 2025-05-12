Silivri\'de Üreticilere Fide ve Tohum Desteği Sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında düzenlenen törende, Silivri'deki üreticilere sebze fidesi ve tohum desteği sağlandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Silivri'de üreticilere sebze fidesi ve tohum desteği sağlandı. Silivri'nin Değirmenöy Mahallesi'nde gerçekleşen törene İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, Bakanlığa bağlı enstitü müdürleri, Tarım Kredi Kooperatifi yetkilileri, üretici birlikleri, ziraat odası temsilcileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar törende yaptığı konuşmada, projelerin yalnızca üretim artışını değil, yerel çeşitlerin korunmasını ve alternatif ürün desenlerinin yaygınlaştırılmasını da hedeflediğini vurguladı.

2025 yılında İstanbul genelinde uygulanacak 14 proje kapsamında bin 166 dekarlık alanda 2 bin 225 üreticiye 1 milyon 262 bin fide, 23 bin 388 dekarlık alanda 539 üreticiye 42 bin 720 kilogram tohum temin edilecek. Projelerin 10 milyon 311 bin TL'lik kısmı Bakanlık tarafından desteklenecek. Silivri özelinde ise bin 324 üreticiye 614 bin 271 fide, 426 üreticiye 4 bin 100 kilogram tohum ulaştırıldı. İstanbul'da 2021-2024 yılları arasında 71 projeyle 54,5 milyon TL tarımsal destek sağlanırken, bu yılki projelerle birlikte toplam destek 68,4 milyon TL'ye ulaşacak. - İSTANBUL