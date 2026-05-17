Silopi'de Sera Organize Tarım Projesi Tanıtıldı

17.05.2026 20:21
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi tanıtım programı gerçekleştirildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde hayata geçirilecek Sera Organize Tarım Bölgesi Projesi'nin tanıtım, bilgilendirme ve ön tahsis programı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında düzenlenen program, Silopi'de özel bir kolejin konferans salonunda yapıldı. Programa Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yatırımcılar ve çiftçiler katıldı. Çiçeklerle karşılanan Vali Birol Ekici, program öncesinde proje tanıtım standını ziyaret etti. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, projenin Silopi açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve tahsis sürecinin ardından üretim ile istihdamın başlayacağını ifade etti. AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise proje hakkında teknik bilgiler paylaşarak, Silopi ilçesinde 946 dekarlık alan üzerine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Tarım Bölgesi'nin bölge tarımı açısından önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Tatar, proje kapsamında 716 dekarlık alanda 42 modern sera parseli ile 45 dekarlık alanda 9 sanayi parselinin yer alacağını, ayrıca idari ve sosyal donatı alanlarının oluşturulacağını kaydetti.

Şırnak Valisi Birol Ekici de konuşmasında yatırımcılara çağrıda bulunarak, sera yatırımlarına devlet tarafından önemli destekler sağlandığını söyledi.

Ekici, aile işletmelerine 8 milyon liraya kadar, profesyonel işletmelere ise 30 milyon liraya kadar destek verildiğini belirterek, gençler ve kadın yatırımcılara yönelik hibe oranının yüzde 70'e kadar çıktığını ifade etti.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

