Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği 1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği 1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği 1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına giren Şırnak'ın Silopi ilçesinde kurulan Silopi Yer Fıstığı Üreticileri Birliği, 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Birlik başkanı Emin Soysal, faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve gelecek dönem projelerini açıkladı.

30.04.2024 17:34
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Türkiye'de ilk kurulan Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği, 1'inci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirerek faaliyetlerini paylaştı.

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde ilk üç il arasına giren Şırnak'ın Silopi ilçesinde ilk kurulan Silopi Yer Fıstığı Üreticileri Birliği 1'inci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Birlik binasına gerçekleştirilen kurula yer fıstığı üreticileri katıldı. Silopi Yer Fıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal'ın faaliyet raporunu açıkladı.

Katılımcılara teşekkür eden Soysal, Türkiye'de ilk defa 2022 yılında Yer Fıstığı Üreticiler Birliğini kurduklarını hatırlattı.

Yer fıstığı ve ürünlerinin üretimine destek olduklarını, üreticilere yönelik eğitim çalışmaları da düzenlediklerini beliren Soysal, çeşitli projelerde yer aldıklarını vurguladı.

Birliğin 2022-2023 faaliyetlerini aktaran Soysal, "Birlik üyeleri ile birlikte Atlas tohumculuğun yerfıstığı çeşitleri toplantısına katılım sağladık. 2022-2023 hasat sezonu için biçerdöver fiyatlarını kararlaştırıldık. 2022-2023 üretim sezonunda yerfıstığı satış fiyatı ve saman fiyatlarında piyasa dalgalanmasının önlenmesi açısından Silopi ilçesi için taban fiyatlar belirledik. Silopi Kaymakamlığınca düzenlenen Silopi Yerfıstığı hasat şenliğinde etkin rol alarak ve birliğimizin taleplerini yetkililere ilettik. GAP idaresi davetlisi olarak Antalya YÖREX tarım fuarına katılım sağlayarak Silopi Yerfıstığımızın tanıtımı yaptık. 2022-2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Dicle Kalkınma Ajansına Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sunulmuş olan "Silopi Yer Fıstığı ile Gençlerimiz Üretiyor" projesine ortak olduk" dedi - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Türkiye, Silopi, Şırnak, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silopi Yerfıstığı Üreticileri Birliği 1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi - Son Dakika

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