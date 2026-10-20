Siluanov 2027-2029'da ortalama bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 2 bekliyor - Son Dakika
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Siluanov 2027-2029'da ortalama bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 2 bekliyor

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Duma'daki görüşmede 2027-2029 döneminde ortalama federal bütçe açığının GSYH'ye oranının yaklaşık yüzde 2 olacağını öngördü. Siluanov, bunun kamu borcunu düşük seviyede tutmaya imkan verdiğini ve mevcut bütçe politikasının süreceğini belirtti.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, ülkenin ortalama federal bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının 2027-2029 döneminde yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekilleriyle yaptığı görüşmede, bütçe politikasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın karşı karşıya kaldığı zorlu görevler nedeniyle kaynakların "belirli alanlara" yönlendirildiğini dile getiren Siluanov, "Önümüzdeki 3 yıllık dönemde ortalama bütçe açığımız GSYH'nin yaklaşık yüzde 2'si olacak. Ülkemizin önündeki büyük görevleri dikkate aldığımızda bunun küçük bir açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Siluanov, bütçe açığında bu seviyenin kamu borcunun düşük düzeylerde tutulmasına imkan sağladığını belirterek, mevcut bütçe politikasını sürdüreceklerini ifade etti.

G20 ülkelerinde ortalama bütçe açığının GSYH'nin yaklaşık yüzde 5'i seviyesinde bulunduğunu dile getiren Siluanov, Rusya'nın bütçe açığının bu oranın altında kaldığına dikkati çekti.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artmıştı.

Kaynak: AA
Anton SiluanovEkonomiMaliyeRusyaDünyaKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: Siluanov 2027-2029'da ortalama bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 2 bekliyor - Son Dakika
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