Silvan\'a 3 bin dönümlük alan üzerinde OSB

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), oda organları ve üyeleriyle bir araya gelerek, bir yıllık faaliyetlerini değerlendirdi.

DTSO, oda organları ve üyeleriyle bir yıllık değerlendirme toplantısı ve meslek komiteleri müşterek toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, DTSO Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komite, DTSO Kadın Meclisi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Genç Girişimciler Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İş Konseyi Üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, odaya kayıtlı üye sayısının 222 bin 800 olduğu ifade etti.

2023 yılında iki sektörde üye artışı yaşandığını söyleyen Kaya, "Bölgenin en önemli gücü inşaat sektöründe üye sayısı önceki yıla göre yüzde 13. 37 artmıştır. Diğer önemli bir artışta imalat sektöründe yaşandı. Önceki yıla göre imalatçı firma sayımız yaklaşık yüzde 11 artış sağlandı. Bu iki sektör kentimiz için çok değerli. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren 3 tane kurumumuz var. Bunlar Kredi Garanti Fonu, Türk Standartları Enstitüsü ve Vize Başvuru Merkezi'dir. Odamıza ait Bilim ve Eğitim Vakfımız var. Vakfımız Kürt dili ile ilgili çalışma yapan derneklere, yayınlara destek veriyor. Vakfımızın temel amacı Diyarbakır'da üniversite kurmaktır. Bugün aslında. Buradan belirtmek isterim ki, gerçekten kadın temsiliyeti anlamında gerek yönetim kurulunda olsun, gerek mecliste olsun, gerekse de kurduğumuz yapılarda Türkiye'de en iyi temsil edilen odalardan biriyiz" dedi.

"Silvan'da 3 bin dönümlük alan üzerinde OSB'yi kuruyoruz"

"Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konusunda emek sarf eden veren herkese teşekkür ediyorum" diye sözlerine devam eden Kaya, şunları kaydetti:

"En büyük sorunumuz gelen yatırımcıya istediği özellikle alan verememekti. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı Besi OSB, Karacadağ OSB ve Silvan Gıda ve Tarımsal OSB mevcuttur. Bugün Silvan OSB'de işlemleri başlatıyoruz. Onay verildi ve yaklaşık 3 bin dönümlük bir alanda Silvan OSB'yi kuruyoruz. Bölgesel ihtiyacı giderecek Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına da başlayacağız. Artık kentimiz bir fuarlar kentine dönüştü. 2023 yılında 5 tane fuar düzenledik. Gastronomi çalışmamızın en önemli ayaklarından bir tanesi. Coğrafi işaretli ürünler konusunda son 3 yılda 67 başvurudan 51 tanesini gerçekleştirdik ve halen devam ediyoruz. Bunların 3 tanesini de AB tescilini almak için önemli mesafe kat ettik. Boğazkere Üzümü, Karacadağ Pirinci'nin Avrupa Birliği tescilli alması konusunda aşamalarına getirdik. Gastro İnovasyon Merkezimizle birlikte bunların ticarileşmesini de sağlıyoruz. Fıstık yetiştiriciliğiyle ilgili çalışmamızda devam ediyor. Hedefimiz aslında FAO ile birlikte tüm kuzey ilçelerimizde 2 milyon fide dağıtıp burada bir fıstık işleme tesisiyle iyi bir kırsal model oluşturmak istiyoruz. Buradaki hem fıstık yetiştiriciliği hem de fıstık ormanlarıyla küresel iklimle ilgili bir mücadele yöntemiyle ilerliyoruz."

6 Şubat depreminde ilk saatlerden itibaren üyeleriyle yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Kaya, "Diyarbakır'daki Sivil Toplum Kuruluşları, deprem döneminde sabah saatlerinde Kent Koruma Dayanışma Platformunun Koordinasyonu Odamızda Kriz Masası kurdu. Deprem döneminde Düğün salonu, oteller, okullar gibi her yere inşalarımızı yerleştirdik. Buradan özellikle bu mekanları açarak hiçbir ücret talep etmeden her türlü hizmeti veren üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Yurtdışındaki fuarlara sektör sektör üyelerimizi gönderiyoruz, göndermeye devam edeceğiz. 2024 hemen hemen tüm grupları yurtdışı fuarlarına göndermeye çalışacağız. Bismil ve Silvan'da üye buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Trabzon'a Rize'ye yapılan uçak sefer sayıları üzerinden bir reklam yapmak tek kelimeyle bir pozitif ayrımcılık yapılması gereken bir bölgeye yapılan negatif ayrımcılığın tam bir göstergesi" ifadelerine yer verdi.

DTSO Meclis Başkanı Nevin İl ise Diyarbakır'ın kültür, sanat ve ticaretin merkezi olduğu kadar siyasetin de kalbinin attığı bir kent olduğunu belirterek, "Bizler bu yapının bireyleri ve yöneticileri olarak kentimize karşı olduğu kadar bölgemizin bütün sorunlarına karşı duyarlılığımızı devam ettirmiş, gerektiğinde bu yolda her türlü bedeli de ödemiş insanlarız. En zor şartlarda bile bu kenti terk etmeyip, coğrafyamızın, halkımızın ekonomik anlamda refahını arttırmak için çaba göstermiş bireyleriz. Bu çabalarımızın asla kesintiye uğramayacağından da eminim. Bütün kısıtlı imkanlara rağmen bugün eğer bu kentte 4 adet OSB bulunuyorsa ve bu alanlarda binlerce insanın istihdamı sağlanabilmişse bu büyük bir başarıdır. ve bu başarının paydaşı ve sahibi DTSO'dur, seçilmiş yerel yönetimlerimiz, meslek odalarımızdır" diye konuştu.

Toplantıda Diyarbakır İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, DTSO Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Burç Baysal, TOBB Diyarbakır Kadın Girişimciler Kurulu Defne Eyyubi ve TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Vedat Elibal, 2023 yılında yaptıkları faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. - DİYARBAKIR