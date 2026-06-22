Simav\'da Arpa Üretiminde Kontroller Devam Ediyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde arpa üretiminde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında demonstrasyon alanlarındaki kontroller devam ediyor.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Kuşu Beldesi'nde, Sabribey, Sayım-40 ve Burakbey arpa çeşitlerine ait demonstrasyon alanlarında inceleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde arpa çeşitlerinin gelişim durumu değerlendirilirken, üretim süreçlerine ilişkin gözlem ve takip faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Demonstrasyon çalışmalarıyla bölge şartlarına uygun çeşitlerin performanslarının belirlenmesi ve üreticilere rehberlik edilmesi amaçlanıyor. - KÜTAHYA