Simav'da Ayçiçeği Ekimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Simav'da Ayçiçeği Ekimi Başladı

Simav\'da Ayçiçeği Ekimi Başladı

Simav'da 12 köyde 10-11 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı, verim bekleniyor.

08.10.2024 14:10
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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bu yıl Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde bu yıl 12 köyde toplamda 10-11 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Yağlık ayçiçeği ekiminin 7 bin 500 dekarlık kısmı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TAKE Projesi çerçevesinde dağıtılan tohumlarla yapıldı. Hasadına başlanan yağlık ayçiçeğinde ortalama verim yaklaşık 250 kilogram olarak bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Simav'da Ayçiçeği Ekimi Başladı - Son Dakika

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