Simav\'da Bitki Koruma Ürünlerine Denetim

Kütahya'nın Simav ilçesinde Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından bitki koruma ürünü bayilerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik ekipleri üreticilere sağlıklı ve güvenilir ürünler ulaştırmak, çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla Simav ilçesindeki bitki koruma ürünü bayilerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde satış izin belgeleri, stok kayıtları ile ürün ruhsat ve mevzuat kontrolleri yapıldı. - KÜTAHYA