Simav\'da Uruguay\'dan getirilen sığırlar kontrol ediliyor

Kütahya'nın Simav ilçesine Uruguay'dan getirilen besilik erkek sığırların gümrük millileştirme işlemleri ile idari ve teknik sağlık kontrolleri, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin gözetiminde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Hayvanların sağlık durumları, kimlik ve belge kontrolleri ile mevzuata uygunluk süreçleri, ilgili prosedürler doğrultusunda aralıksız takip edilirken, yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması ve güvenli hayvancılığın sürdürülebilirliği hedefleniyor.