Simav Demirci\'de TAKE kapsamında yüzde 75 hibeli ayçiçeği alanları incelendi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda hasat kontrolleri gerçekleştirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen kontrollerde, ayçiçeği üretim alanları yerinde incelenerek hasat süreci değerlendirildi. Ekipler ayrıca Demirci Beldesi'ndeki ayçiçeği ekili alanlarda incelemelerde bulunarak üreticilerin çalışmalarını sahada takip etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.