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Şimşek: 2024 yılında da hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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Şimşek: 2024 yılında da hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık enflasyonda devam eden düşüşle yılsonu enflasyonun yüzde 64,8 gerçekleştiğini belirterek, '2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Şimşek: 2024 yılında da hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz
03.01.2024 - 11:14,
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aylık enflasyonda devam eden düşüşle yılsonu enflasyonun yüzde 64,8 gerçekleştiğini belirterek, "2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek, açıklanan enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, "Uyguladığımız programın gerçekçi ve tutarlı hedefleri sayesinde öngörülebilirliği artırdık. 2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimiz ile uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: 2024 yılında da hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz - Son Dakika


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