Şimşek: Ekonomimizde Kararlılık ve Dönüşüm Süreci - Son Dakika
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Ekonomi

Şimşek: Ekonomimizde Kararlılık ve Dönüşüm Süreci

Bakan Şimşek, Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin düştüğünü ve enflasyonun devam edeceğini açıkladı.

27.09.2024 19:23
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kararlı adımlarla ilerlediğini belirterek, "Gerçekten doğru yoldayız, borçlanma maliyetlerimiz, risk primimiz düşüyor, notumuz artıyor. Enflasyondaki düşüş süreci devam edecek, karamsarlığa yer yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kırıkkale'de düzenlenen "Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Şimşek, ekonomideki dönüşüm süreci ve Türkiye'nin finansal durumuyla ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.

"Türkiye'nin dış finansmana erişimi arttı"

Bakan Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 700 baz puanın üzerinden 270 baz puana düştüğünü belirterek, "Dış borçlanma faizimiz 10 yıllık vadede 9,75'ti, şu anda 6,75'te. Hazine 10 yıl vadeli dolar cinsinden ihraç etti. Türkiye'nin dış finansmana erişimi arttı. Geçen sene Ocak-Mayıs döneminde reel sektör dışarıya 100 dolar borç ödediğinde 100 dolar bulamıyordu, 73 dolar bulabiliyordu. Bugün 100 dolar ödediğinde 122 dolar bulabiliyor. İstişare de ettik. Finansmana erişimde zorlu bir süreç var, biz farkındayız. Hayat pahalılığının da farkındayız. Reel sektörün finansmana erişimi ile ilgili serzenişlerini duyuyoruz. Bunların hepsi geçici. Bu program sayesinde enflasyon düşecek, daha sonra finansmana erişim artacak ve finansman maliyetleri düşecek. Vadeler uzayacak. Hiç karamsarlığa yer yok" dedi.

"Moody's ve Fitch notumuzu 2 kademe artırdı"

Bakan Şimşek, 2024 yılında 3 ayrı uluslararası derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu artırılan tek ülkenin Türkiye olduğunu ifade ederek, açıklamasını şu şekilde sürdürdü.

"Moody's ve Fitch notumuzu 2 kademe artırdı. S&P geçen açıklama yaptı, 'Kasım ayında gözden geçireceğiz, not artışı mümkün' dedi. Gerçekten doğru yoldayız, borçlanma maliyetlerimiz, risk primimiz düşüyor, notumuz artıyor. Reel sektör, bankacılık sektörü dış finansmana erişebiliyor, cari açığımız azalıyor. Bir programımız var ve çalışıyor. Enflasyondaki bu düşüş de devam edecek. Bu sadece baz etkisinden kaynaklanan bir düşüş değildir. Ciddi bir şekilde dezenflasyon sürecindeyiz. Kararlılıkla bu programı uygulayacağız. Bu konuda en ufak tereddüttünüz olmasın. Reel sektörde geçen sene programa biraz tereddütlü yaklaşıldı. Bu senenin ilk çeyreğinde de öyleydi. Ama biz bu konuda kararlıyız. 3 yıllık programı kararlı bir şekilde, sabırla uygulayacağız. Sonuç almaya başladık. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki desteği de çok güçlü. Her vesilede bu programın uygulanması noktasında hem güçlü desteğini hissediyoruz hem de Cumhurbaşkanımız bunu net bir şekilde ifade ediyor."

Ekonomideki yapısal dönüşümün önemine de vurgu yapan Şimşek, beşeri sermayenin kalitesini artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve sermaye piyasalarını derinleştirmek için reformlar yaptıklarını açıkladı. HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı ile ithalatı azaltmaya yönelik 284 ürünü üretecek firmalara 10 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz ve düşük maliyetli kredi imkanı sunulacağını söyledi.

"Son 21 yılda enerji ithalatına 905 milyar dolar ödemişiz"

Enerjide dönüşümün gerekliliğine dikkat çeken Şimşek, "Yenilenebilir enerji, yerel petrol ve doğalgaz kaynaklarının harekete geçirilmesiyle mevcut kaynakların etkin kullanılması enerjide dönüşüm için zarurettir. Yine teknoloji odaklı sanayi hamlesi var, bunun gibi bir sürü program var. Hedefimiz sanayide katma değeri yükseltmek, orta yüksek ve yüksek teknoloji bileşeni oranını yukarı çekmek. Bunun için de programımız var. Enerjide dönüşüm bizim için çok önemli. Son 21 yılda enerji ithalatına 905 milyar dolar ödemişiz. Türkiye'nin bu dönemdeki kümülatif toplam cari açığının 1.4 katı kadar enerji ithalatı yapmışız. Dolayısıyla yenilenebilir enerji, yerel petrol, doğalgaz kaynaklarının harekete geçirilmesi, mevcut kaynakların etkin kullanılması başta olmak üzere enerjide dönüşüm bizim için bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka alanına ciddi bir şekilde eğileceğiz, yatırım yapacağız"

Bakan Şimşek, yapay zekanın küresel ekonomiye etkileri üzerinde de durdu. Türkiye'nin yapay zeka hazırlık endeksinde benzer ülkelere göre daha iyi bir noktada olduğunu anlatan Şimşek, "Şimdi dünyada yeni bir trend var, yapay zeka. Bu diğer devrimlere benzemiyor. Yapay zekanın verimliliğini arttırmak gibi muazzam bir potansiyel var. Her sektöre ciddi etkileri olabilir. Yapay zeka hazırlık endeksinde bize benzer ülkelerden daha iyi bir noktadayız. Ama gelişmiş ülkeler kadar değil. Biz önümüzdeki dönemde de yapay zeka alanına ciddi bir şekilde eğileceğiz, yatırım yapacağız" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Ekonomimizde Kararlılık ve Dönüşüm Süreci - Son Dakika

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