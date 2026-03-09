Şimşek: Enerji Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Geçici - Son Dakika
Şimşek: Enerji Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Geçici

Şimşek: Enerji Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Geçici
09.03.2026 09:40
Bakan Şimşek, küresel belirsizliklerin ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların geçici olduğunu belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor" dedi.

Bakan Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Enerji Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Geçici

SON DAKİKA: Şimşek: Enerji Fiyatlarındaki Dalgalanmalar Geçici - Son Dakika
