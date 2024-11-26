Şimşek: Enflasyon Düşüşü İçin Sabır Gerek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şimşek: Enflasyon Düşüşü İçin Sabır Gerek

Şimşek: Enflasyon Düşüşü İçin Sabır Gerek

Bakan Şimşek, enflasyonun kalıcı düşüşü için 2025'te yapısal reformlar ve disiplinli maliye politikası vurguladı.

26.11.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şu anda fiilen enflasyon yüzde 50'nin altına inmiş, reel sektörün enflasyon beklentileri hala önümüzdeki 12 ay için gerçekleşen enflasyon düzeyinde. Finansal piyasalar 'önümüzdeki 12 ayda enflasyon yüzde 27'ye düşecek' diyor ama reel sektör hala yüzde 47 civarında bir enflasyon bekliyor, bu gerçekçi değil." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi stratejik ortaklığıyla düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'na katıldı.

2025'te enflasyonda düşüş yaşanacağını ifade eden Şimşek, para politikasındaki sıkılaşmanın gecikmeli etkisinin olacağını, maliye politikasının 2025'te bu seneye göre daha sıkı olacağını, bunun sonucu olarak bütçe açığının düşeceğini ve bütçe açığındaki düşüşün dezenflasyonu destekleyeceğini anlattı.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Gelirler politikasında da daha makul bir patikaya doğru evrileceğiz. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlarda da yani devletin kontrol ettiği fiyatlarda, mümkün olduğunca, bütçenin bize alan sunduğu oranda, hedef enflasyon paralelinde bu konularda adım atacağız. Dolayısıyla dezenflasyon süreci sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada da zaman alıyor. Enflasyonun şok öncesine dönmesi ortalama 3,4 yıl alıyor, ilk yılı geride bıraktık. Önümüzdeki 2-2,5 yıl içerisinde enflasyonu kalıcı bir şekilde şok öncesi kalıcı tek hanelere düşüreceğiz.

Bütçe açığında deprem çok önemli bir harcama kalemi. Geçen sene deprem hariç bütçe açığı milli gelire oran olarak yüzde 1,6 idi. Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açığı ortalama geçen sene yüzde 5,5'ti. Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 26'ya düştü. Dolayısıyla bizim bütçe açığını düşünmemizin 3 sebebi var. Bir, dezenflasyonda Merkez Bankasını desteklemek. İki, dönüşüme, yapısal dönüşüme kaynak ayırmak. Üç, şoklara karşı mali alan oluşturmak. Bizim hedefimiz bütçe açığını kalıcı bir şekilde tekrar yüzde 3'ün altına düşürmek. Kurda, daha doğrusu TL'deki oynaklıkta ciddi bir azalma var. Program öncesinde (OVP) gelişmekte olan ülkeler bandının oldukça dışında bir oynaklığa sahiptik. Şimdi gelişmekte olan ülkelerle neredeyse aynı, yani bandın orta noktalarında olacak şekilde TL'deki oynaklık azalmıştır."

"Yapısal reformlar bizim potansiyelimizi harekete geçirmek için olmazsa olmaz önceliğimiz"

Konuşmasında yapısal reformlar hakkında da bilgi veren Şimşek, "Yapısal reformlar bizim potansiyelimizi harekete geçirmek için, şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için olmazsa olmaz önceliğimiz." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin sanayi kültürü, sanayi birikimi olarak kendisine benzer ülkelerden çok daha iyi durumda olduğuna işaret ederek, katma değer zincirinde daha yukarı çıkmak için yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha yüksek teknoloji, daha orta yüksek teknoloji ürünler üretilmesi gerektiğini dile getiren Şimşek, bunun için hayata geçirilen "HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" başta olmak üzere, sanayide dönüşümü sağlamak için hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Mehmet Şimşek, "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'nden (YTAK) turizm sektörünü de yararlandıracak noktaya getireceğiz, onun da çalışmasını yapıyoruz." dedi.

"Kararlılıkla dezenflasyon programını uygulayacağız ve sonunda da başaracağız."

Türkiye için en kritik alanın enerjide dönüşüm olduğunun altını çizen Şimşek, "Çünkü son 20 yılda 900 milyar dolardan daha fazla bir parayı biz enerji ithalatına ödemişiz. Dolayısıyla enerjide dönüşüm, yeşil dönüşüm Türkiye için bir lüks, moda değil, zarurettir." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, insana yatırım, yatırım iklimini iyileştirmek, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm gibi alanlarda çok sayıda çalışma yaparak, verimliliği, rekabet gücünü artırıp, Türkiye'nin büyüme potansiyelini yükseltme hedefinde olduklarını belirtti.

2025'te tüm bu çalışmaları daha da hızlandıracaklarını aktaran Şimşek, şunları söyledi:

"Kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. Bütçe açığını kontrol altına aldık, deprem yaralarını sarıyoruz, Maastricht kriterini tutturacağız, borç sorunumuz yok, cari açık sorununu önemli ölçüde çözdük. Kalıcı bir şekilde çözüm için yapısal reformları konuşuyoruz. Bütün bu kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm esas gündemimiz. Geriye ne kalıyor? Hayat pahalılığı, enflasyon kalıyor. Milletimizin bu konudaki kaygılarını anlıyoruz, şikayetlerini dinliyoruz, duyuyoruz. Evet, enflasyon önemli bir sorun ama kolaycı bir çözüm yok. Kolaycı bir çözüm olsaydı, ülkeler zaten keşfetmiş olurdu. Maalesef sabırla ve kararlılıkla bu işin üzerine gitme dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Onun için biz de sabırla kararlılıkla bu dezenflasyon programını uygulayacağız ve sonunda da başaracağız."

Şimşek, bu sayede reel sektörün önünün açılacağını, makul maliyetlerle finansmana erişileceğini, uzun vadeli sermaye piyasası enstrümanları üzerinden yatırımlarının finanse edileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Zaten siz bunu istemiyor musunuz? Onun için sizden destek istiyoruz. Şu anda fiilen enflasyon yüzde 50'nin altına inmiş, reel sektörün enflasyon beklentileri hala önümüzdeki 12 ay için gerçekleşen enflasyon düzeyinde. Finansal piyasalar 'önümüzdeki 12 ayda enflasyon yüzde 27'ye düşecek' diyor ama reel sektör hala yüzde 47 civarında bir enflasyon bekliyor, bu gerçekçi değil. Dolayısıyla enflasyon gerçekten düşüyor, düşmeye de devam edecek ve 2025'te bu düşüş hızlanacak. 2025'e ilişkin makroekonomik görünüm, dezenflasyonist görünüm, bütçe görünümü bütün bunlar olumlu. En önemlisi reformları hızlandıracağız. Kazanımları kalıcı hale getirmenin, verimliliği, rekabet gücümüzü artırmanın başka bir yolu yok."

Bakan Şimşek, turizm sektörünün mevcut durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunarak, sektörde büyük bir potansiyel bulunduğunu, Türkiye'nin turizmde önemli mesafe aldığını sözlerine ekledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Turizm, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Enflasyon Düşüşü İçin Sabır Gerek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho’nun videosunu beğendi Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho'nun videosunu beğendi
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
17:32 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ı örnek gösterip “Karabiber gibi yanarsın“ dediler Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı örnek gösterip "Karabiber gibi yanarsın" dediler
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
07:47 Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi’nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
07:11 NATO lideri Rutte, Türkiye’yi ikna için gelmiş NATO lideri Rutte, Türkiye'yi ikna için gelmiş
07:05 Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak
06:58 Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor
02:48 İsrail Maliye Bakanı’nın “Gazze işgal edilmeli“ sözleri tepki çekti İsrail Maliye Bakanı'nın "Gazze işgal edilmeli" sözleri tepki çekti
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 19:40:38. #1.12#
SON DAKİKA: Şimşek: Enflasyon Düşüşü İçin Sabır Gerek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.