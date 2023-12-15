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Şimşek: İspanya'daki görüşmeler verimli geçti - Son Dakika
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Şimşek: İspanya'daki görüşmeler verimli geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İspanya'daki yatırım turuna ilişkin yaptığı açıklamada, İspanya merkezli büyük şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yapılan görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara olan ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

Şimşek: İspanya\'daki görüşmeler verimli geçti
15.12.2023 - 11:05,
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İspanya'daki yatırım turuna ilişkin, "Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti." ifadesini kullandı.

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası yatırımcı toplantılarının İspanya'da devam ettiğini aktardı.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından BBVA'nın ev sahipliğinde yaptıkları görüşmelere ilişkin Şimşek, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte etkili İspanya merkezli 2 trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin ve finans sektörünün yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Haberleşme, finans, enerji, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil sektörlerinden yatırımcılar, Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve sunduğu fırsatlara büyük bir ilgiyle yaklaşıyorlar. Hem birebir görüşmelerimizde hem de geniş yatırımcı toplantılarımızda programımız ve sonuçları büyük bir merakla takip edildi. Orta Vadeli Programımız, ülkemize yönelik yatırım iştahının canlanmasına ve uluslararası yatırımların artmasına önemli katkılarda bulunacak."

Kaynak: AA
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