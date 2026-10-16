Şimşek sermaye piyasası suçları düzenlemelerini 2027 başına kadar bitirmeyi planlıyor

Şimşek sermaye piyasası suçları düzenlemelerini 2027 başına kadar bitirmeyi planlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek, fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. Şimşek, düzenlemelerin sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendireceğini belirtti.
Bakan Şimşek: "Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri, 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz"
Kaynak: AA
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