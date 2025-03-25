Şimşek'ten Piyasalara Destek Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım işlemleri ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." - ANKARA