Şimşek: Türkiye, ABD'nin Doğal Ortağı Oluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin, Türkiye'nin rakiplerine yüksek vergi uygulamaya devam etmesinin ülkeyi "doğal ortak" konumuna getireceğini belirterek, "Korumacı politikalar daha çok mal ihracatına yönelik. Ancak Türkiye, hizmet ihracatında en avantajlı ve rekabetçi ülkelerin başında geliyor." dedi.

Şimşek, BloombergHT ve HaberTürk ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini değerlendiren Şimşek, 6 yıl aradan sonra Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nın Brüksel'de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Şimşek, burada Avrupa'nın önde gelen finans çevreleri ve iş insanlarıyla toplantılar yaptıklarını dile getirdi. Bu toplantılarda "Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu" sonucuna ulaşıldığına işaret eden Şimşek, Türkiye'nin AB'nin 5. en büyük ticaret ortağı olduğunu dile getirdi.

Şimşek, ekonomi programının, fiyat istikrarı ve cari dengede kalıcı iyileşme sağlayarak, yapısal dönüşüm üzerinden küresel yatırım cezbedecek bir nitelikte olduğunu vurguladı. AB ile ekonomik entegrasyonda sorun görmediklerini, nihai hedefin tam üyelik olduğunu belirten Şimşek, bunun da stratejik bir öncelik olduğunun altını çizdi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki tarafın lehine olduğunu anlatan Şimşek, AB'nin özellikle savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

?"Yeni ABD yönetimiyle diyaloğumuz her seviyede çok güçlü"

Şimşek, ABD'nin başka ülkelere uyguladığı gümrük tarifelerine de değinerek, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD, yüzde 10 ilave gümrük vergisiyle bizi en avantajlı ülkeler statüsüne çekti. Demir, çelik ve alüminyum gibi ürünlerde bize daha önce yüksek tarife uyguluyordu, bütün dünya tarifesini yükseltince Türkiye tekrar avantajlı konuma geldi. Türkiye'nin 2018 öncesinde demir, çelik ve alüminyumda ABD'ye ihracatı 2,5 milyar doların altına düşmüyordu. Bize geçirilen ilave gümrük vergisiyle bu 600 milyon dolara kadar düştü. Türkiye'nin orada tekrar 2,5-3 milyar doları yakalama ihtimali oldukça yüksek. Yeni ABD yönetimiyle diyaloğumuz her seviyede çok güçlü. Hem Türkiye'nin ABD'ye karşı dış ticaret fazlasının olmaması hem de bu iyi ilişkiler nedeniyle bizi en düşük gümrük tarifesine tabi tuttular. Bu Türkiye için muazzam bir avantaj. Türkiye'ye doğrudan yatırımların gelmesine ve ülkenin küresel tedarik zincirinde konumunun güçlenmesine büyük katkıda bulunacak bir hamle."

?"Büyük veri merkezleri bizim için çok değerli"

Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmek istediğini vurgulayan Şimşek, ülkenin savunma sanayisinde de önemli bir mesafe kat ettiğini bildirdi.

Şimşek, üç ayda savunma sanayisi ihracatının yüzde 70 arttığını söyleyerek, "ABD, çok büyük ihtimalle, yaptırımların kaldırılmasına yönelik şu anda bir çalışma grubu kurdu. Bu alanda ilerleme öngörüyoruz." diye konuştu.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarının üst yöneticileriyle bir araya gelerek verimli görüşmeler yaptıklarını bildiren Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, yapay zeka hazırlık endeksinde kendisine benzer ülkelerden çok daha ileride ama gelişmiş ülkelerin bir miktar gerisinde. Biz gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye çıkmak istiyoruz. Fiber optikte biz dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı seviyede olmak istiyoruz. 5G artıya yatırım bu sene inşallah gerçekleşir. Türkiye birçok konuda özellikle dijital dönüşümün altyapısını hazırlamakla meşgul. Büyük veri merkezleri bizim için çok değerli."

"Türkiye hizmet ihracatında en avantajlı ülkelerden"

Bakan Şimşek, ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini anımsatarak, bunun için gerekli altyapıyı oluşturduklarını söyledi.

ABD'nin uyguladığı vergi oranlarının Türkiye açısından olumlu sonuçlar oluşturabileceğine dikkati çeken Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD Türkiye'nin rakiplerine yüksek vergi uygulamaya devam ederse ülkemiz doğal ortağa dönüşür. Korumacı politikalar daha çok mal ihracatına yönelik. Ancak Türkiye, hizmet ihracatında en avantajlı ve rekabetçi ülkelerin başında geliyor. Burada bizim için en büyük risk Asya'ya yönelik gümrük vergilerini çok yüksek tutulması durumunda ABD'ye satılamayan ürünlerin bizim pazarlarımıza yönlendirilmesi. Bu belirsizlik yatırımcılar tarafından dile getiriliyor. "

"Türkiye'nin şu anda bir kaynak sorunu yok"

Şimşek, dezenflasyon programıyla çelişmediği sürece rezerv birikiminin söz konusu olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda kat ettiği mesafeye ilişkin bilgi verdi.

Son dönemde rezerv kaybının yüzde 58'inin dış kaynaklı olduğunu ve bu durumun birçok ülkede de yaşandığını anlatan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den çıkış duruldu. Son bir haftadır önemli ölçüde dalgalanmalar altın fiyatlarıyla yakından ilişkili ama büyük oranda durdu. Vatandaşlarımız ilk defa programa güvenin göstergesi olarak bu çıkışa ilgi göstermedi. Dezenflasyonda biz bir sorun görmüyoruz. Merkez Bankası bu süreçte doğru adımlar attı. Cari açık azalacak ve ben doğrudan yatırımların da artacağına inanıyorum. Uluslararası finansal kuruluşlarının temsilcileriyle görüştüm hepsinin ülkemize bakışı olumlu yönde. Buralardan elde ettiğimiz düşük maliyetli finansal imkanları da yapısal dönüşümde kullanacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda bir kaynak sorunu yok."

Şimşek, önceliklerinin enflasyonu düşürmek ve bütçe dengelerini iyileştirmek olduğunu vurgulayarak, kısa vadeli piyasa iniş ve çıkışlarına göre adım atmadıklarının altını çizdi.

"Gelsinler, pişmanlık beyannamesi versinler"

Vergi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının "gayretle" mesai yaptıklarını belirten Şimşek, "İlk defa beyanname sayısı Türkiye'de 5 milyonu aştı. Dolayısıyla biz sahadayız. Bütün şehirler arası yollarda, organize sanayi bölgeleri ile hallerin giriş ve çıkışlarında olacağız. Başka türlü kayıt dışılıkla mücadele olmaz. Biz hasılat denetimini getirdik. O hasılat tespitlerini 2025'te zirveye çıkartacağız. Gidip hasılat tespiti yapmadığımız bir müessese kalmaması gerekiyor. İlave yapay zeka algoritmaları geliştiriyoruz. Gelir İdaresini güçlendireceğiz." diye konuştu.

Kira beyanname verme süresinin dolduğunu anımsatan Şimşek, mülk sahiplerine çağrıda bulunan Şimşek, "Gelsinler, pişmanlık beyannamesi versinler. Çünkü biz MERNİS sistemindeki ve tapudaki bütün verilere sahibiz. Algoritmalarla verilen bütün kira ilanlarındaki verilere sahibiz. Gelir İdaresi Başkanlığı, verilerle beyannameleri karşılaştırıyor. Bizim amacımız rehberlik yapmak. Bizim amacımız kimseye ceza yazmamak." dedi.

Gelecek ay yapmayı planladığı yurt dışı temasları hakkında da bilgi veren Şimşek, Londra'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) düzenleyeceği foruma katılacağını, Brüksel'de de ekonomik görünüm, bölgesel entegrasyon gibi konuları konuşacaklarını söyledi.

Şimşek, " Katar Ekonomi Forumu, Doha Ekonomik Forumu var. Yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Katar'la bizim çok özel ilişkilerimiz var. Oradan yatırım ihtimali bu dönemde nispeten yüksek. Yine İslam Kalkınma Bankasının yıllık toplantıları olacak. Mayıs ayı da bizim için oldukça yoğun geçecek." ifadelerini kullandı.

(Bitti)