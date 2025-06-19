Sınav Öncesi Zihinsel Hazırlık İpuçları

Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden Klinik Psikolog Sermin Bozbağ, sınav esnasında dikkatin dağılması durumunda 10-15 saniyelik mini nefes egzersizlerinin zihinsel toparlanmayı kolaylaştıracağını ve sınavdan önceki gece kaliteli bir uykunun zihinsel performansı artıracağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci, üniversite hayallerine ulaşmak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sermin Bozbağ, sınav öncesi kaygının öğrencilerde olduğu kadar ailelerde de yoğun şekilde yaşandığını vurguladı.

Bozbağ, kaygının yok edilmesi değil, doğru şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkati çekerek, hafif düzeydeki kaygının dikkat ve konsantrasyonu artırabileceğini ancak aşırısının, kişinin soruya değil, bedenindeki çarpıntı, terleme gibi belirtilere odaklanmasına sebep olacağını anlattı.

Öğrencilerin bu dönemde içsel telkinlerini olumlu cümlelerle yönlendirmesinin büyük öneme sahip olduğuna işaret eden Bozbağ, şunları kaydetti:

"Sınav esnasında dikkat dağılırsa, 10-15 saniyelik mini nefes egzersizleri zihinsel toparlanmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca sınavdan önceki gece kaliteli bir uykunun zihinsel performans üzerinde doğrudan etkisi var. Uyku hijyenine dikkat edilmesi, dijital ekranlardan uzak kalınması ve sınav sabahına yorgun başlanmaması gerekiyor.

Ailelerin çocuklarını başka öğrencilerle kıyaslaması, eleştirmesi ya da yüksek beklentilerle üzerlerinde baskı oluşturması kaygıyı artırır. Bunun yerine onları anladığınızı hissettirmek, birlikte vakit geçirmek çok daha işlevseldir. Eğer ebeveynin kaygı düzeyi yüksekse, bu çocuk tarafından hissedilir. Ebeveynler kendi stresleriyle baş edebilirse çocuklarına da daha iyi destek olabilirler. Bu nedenle gerekirse yetişkinlerin de basit nefes egzersizleriyle kendilerini rahatlatmaları yararlı olacaktır."

Sınav öncesi beslenme önerileri

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Diyetisyen Fatma Betül Çelebi de sınavdan bir gün önce beslenmenin ve sınav sabahı yapılacak kahvaltının büyük önem taşıdığını aktardı.

Özellikle dışarıdan alınan tavuk, soslu ya da mayonezli gıdaların zehirlenmelere yol açabileceğini paylaşan Çelebi, bu tür gıdaların mide ve bağırsak sorunlarına sebep olabileceğini bu sebeple sınav öncesi mutlaka evde hazırlanmış, güvenilir ve sade yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.

Sınavdan önceki günün öğleden sonrasında kafein içeren içeceklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Çelebi, kahve ve çay gibi içeceklerin uyku düzenini bozabileceğini, sınav sabahı dinç ve zinde uyanmanın performansın temelini oluşturduğunu kaydetti.

Çelebi, sınav günü kahvaltının mutlaka yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Kahvaltının içeriğinde ise öğrencinin alışkın olmadığı gıdalara yer verilmemesi gerekmektedir. Peynir, yumurta gibi protein kaynakları ile zeytin ve ceviz gibi sağlıklı yağlar ideal bir tercihtir. Ancak sucuk, salam, pastırma gibi tuzlu ürünler sınav esnasında aşırı susuzluğa yol açabilir. Yine kayısı, kuru erik gibi lifli gıdalar da o sabah için sindirim sorunlarına neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Sınavdan hemen önce enerji vermesi amacıyla şekerli gıdalara yönelmenin ise ciddi bir hata olabileceğine işaret eden Çelebi, "Şekerli yiyecekler kan şekerini hızla yükseltip ardından ani bir düşüşe neden olur. Bu da dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Gerekirse küçük bir tam buğdaylı sandviç ya da birkaç kraker daha güvenli bir tercihtir." değerlendirmelerinde bulundu.