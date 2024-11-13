Sinem Edige Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Sinem Edige Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Sinem Edige Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Sinem Edige, Garanti BBVA'nın yeni Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı oldu.

13.11.2024 19:16
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Sinem Edige, Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA'nın üst yönetiminde değişiklik gerçekleşti.

Bankada 2013'ten bu yana farklı görevlerde bulunan ve en son Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı olan Murat Çağrı Süzer görevinden ayrılırken, bu görevi, halen bankanın iştiraki Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin Genel Müdürlüğünü yürüten Edige devralacak.

Edige, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gerekli onayların tamamlanmasını takiben yeni görevine başlayacak.

1996'da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Edige, aynı yıl Garanti BBVA Hazine Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı.

2003-2006 arasında ise Hazine Müdürlüğü'nde "yönetici" olarak görevine devam eden Edige, 2006-2009 arasında Garanti BBVA Portföy Yatırım Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Edige, 2009-2012 arasında, Garanti BBVA Portföy Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012-2021 döneminde Garanti BBVA Özel Bankacılık Direktörü olarak çalıştıktan sonra, Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü olarak atanan Edige, Ekim 2023'ten bu yana da Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürüyordu.

Kaynak: AA

Garanti Yatırım, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinem Edige Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Oldu - Son Dakika

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