Sinem Gökçen, L'Oreal Avrupa Müdürü Oldu

L'Oreal Grup'un genel merkezine bağlı Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü görevine Sinem Sandıkçı Gökçen getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 4 yıldır L'Oreal Türkiye'yi yöneten Gökçen'in yeni görevi 25 Avrupa ülkesinin bağlı olduğu bölgeyi kapsayacak. Gökçen, sorumlu olduğu bölgede şirketin en büyük bölümünü yönetecek.

Sinem Sandıkçı Gökçen, 2000'de adım attığı L'Oreal'in çeşitli iş birimlerinde ve farklı kademelerde pazarlama, marka geliştirme, satış, kurumsal iletişim, dijital direktörlük, iş birimi genel müdürlükleri gibi görevler üstlendi. Bu görevlerin ardından Gökçen, 2021'de markanın Türkiye'deki "ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü" oldu.

Gökçen'in liderliğinde, L'Oreal Türkiye yaptığı stratejik atılımlarla cirosunu ve pazar payını çok önemli ölçüde artırarak liderliğini pekiştirirken, büyüme, inovasyon ve yetenekleri sağlayan bir ülke olarak Türkiye'nin grup içindeki konumunu güçlendirdi.

Şirketin tüm paydaşlarıyla ilişkilerini ve kurumsal itibarını önceliklendiren Gökçen, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de önemli katkılar sağladı.