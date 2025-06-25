Sinem Sandıkçı Gökçen L'Oréal Avrupa Müdürü Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Sinem Sandıkçı Gökçen L'Oréal Avrupa Müdürü Oldu

Sinem Sandıkçı Gökçen L\'Oréal Avrupa Müdürü Oldu
25.06.2025 11:13
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L'Oréal Türkiye'nin ilk Türk kadın müdürü Gökçen, Avrupa Tüketici Ürünleri Genel Müdürü atandı.

Dünyanın önde gelen güzellik şirketlerinden L'Oréal Grup, Türk yöneticilere global sorumluluklar vermeye devam ediyor. 2021 yılında L'Oréal'in Türkiye'deki ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak görev almaya başlayan Sinem Sandıkçı Gökçen doğrudan şirketin genel merkezi Paris'e bağlı Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak atandı. Gökçen, 1 Eylül itibariyle 25 Avrupa ülkesinin bağlı olduğu bölgede L'Oréal'in en büyük bölümü olan tüketici ürünleri bölümünü yönetecek.

Tekno-güzellik şirketi L'Oréal Grup'ta önemli bir atama gerçekleşiyor. L'Oréal Türkiye'de 2021 yılında ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak görev almaya başlayan Sinem Sandıkçı Gökçen, 1 Eylül itibariyle doğrudan L'Oréal'in genel merkezi Paris'e bağlı olarak Avrupa Orta Ölçekli Ülkeler Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak görev almaya başlayacak. Son dört yıldır L'Oréal Türkiye'yi başarıyla yöneten Gökçen'in yeni görevi 25 Avrupa ülkesinin bağlı olduğu bölgeyi kapsayacak. Gökçen, sorumlu olduğu bölgede şirketin en büyük bölümünü yönetecek.

Açıklamaya göre, Gökçen'in iş hayatındaki ilk ve tek şirketi olan L'Oréal Türkiye'deki 25 yıllık kariyer yolculuğu önemli deneyimler ve başarılara sahne oldu. 2000 yılında adım attığı şirketin çeşitli iş birimlerinde ve farklı kademelerde üstlendiği pazarlama, marka geliştirme, satış, kurumsal iletişim, dijital direktörlük, iş birimi genel müdürlükleri gibi roller üstlenen Sinem Sandıkçı Gökçen, 2021 yılında L'Oréal'in Türkiye'deki ilk Türk ve kadın Ülke Müdürü olarak atanmıştı. Son dört yıldır L'Oréal Türkiye'ye "Önce insan, sonra iş, her zaman anlam" mottosu ile liderlik eden Gökçen, yeni nesil bir Tekno- Güzellik şirketi olma yolunda sürdürülebilirlik, dijitalleşme, çeşitlilik & kapsayıcılık, anlamlı markalar gibi şirketin stratejik önceliklerine yön veriyordu. Gökçen, sektör dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarındaki sorumluluklarına ek olarak yeni nesillere ilham ve rol model olabilmek için, toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu olmayı çok önemsiyordu.

Türk yeteneklerin yükselmesine katkı sağladı

Gökçen'in liderliğinde, şirketin yaptığı stratejik atılımlarla cirosunu ve pazar payını çok önemli ölçüde artırarak liderliğini pekiştirirken, büyüme, inovasyon ve yetenekleri sağlayan bir ülke olarak Türkiye'nin grup içindeki konumunu güçlendirdi. Gökçen ayrıca, şirketin kalplerdeki payını artırmak için tüm paydaşları ile ilişkilerini ve kurumsal itibarını önceliklendirdi, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle de değerli katkılar sağladı.

L'Oréal Grup'tan Sinem Sandıkçı Gökçen'in ataması ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Onun ilham verici liderlik tarzı güçlü kişisel değerlerine dayanıyor ve amaç odaklı liderliği, iş azmini ve insan gelişimini harmanlayan bir felsefeden besleniyor. Güven, pozitif ilerleme ve inovasyon kültürünü teşvik ediyor. Ekiplerinin refahını ve gelişimini adanmışlıkla sahiplenen Sinem, çok sayıda Türk yeteneğin Grup içinde yükselmesinde de önemli katkılara sahip. Olağanüstü başarıları ve güçlü mirası için Sinem'i yürekten kutluyor ve kendisine çok teşekkür ediyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güzellik, Ekonomi, Türkiye, Finans, Gökçen, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinem Sandıkçı Gökçen L'Oréal Avrupa Müdürü Oldu - Son Dakika

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