Sinop'a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak

29.04.2022 09:17
Sinop'a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop'a 'kruvaziyer ve yat limanı' yapılacağını açıkladı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop'a 'kruvaziyer ve yat limanı' yapılacağını açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı başladığında yat limanlarının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Karaömeroğlu, "Zamanında yapmış olsaydık, çok işler halde olurdu" dedi.

Kentte valilik makamına atandığından itibaren Sinop'ta çevre yolu yapılması için gerekli desteği sağlayan, Kent Meydanı çalışmalarının da yakından takibini yapan Vali Erol Karaömeroğlu, şimdi ise 'kruvaziyer ve yat limanı' yapılacağının belirtti. Karaömeroğlu, "Zamanında yapmış olsaydık bu Sinop yat limanı çok işler halde olurdu" ifadesini kullandı.

"Sahil Güvenliğimiz daha kapsamlı olacak"

Sinop'un Mendirek mevkisindeki Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı içerisinde yapımına başlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Karaömeroğlu, "150 metre uzunluğunda rıhtım, 16 metre su içi beton rıhtım, karakol binası, ambar binası, gemi gezi geçici saha imalatları, elektronik ve mekanik tesisat işlerinden oluşan bir ihalemizle inşallah Sahil Güvenliğimiz daha kapsamlı, daha düzenli bir karakola sahip olacak. Rıhtım inşaatları 2023 yılı sonunda tamamlanacak. Proje ise 2025 yılında tamamlanması planlanıyor. 133 fore kazık çakılacak. Rıhtım daha çok kazıklar üzerine oturtulacak denizin üzerinde. Onlar da her gün hemen hemen 2 kazık çakılarak yaklaşık 60 gün sürecek" diye konuştu.

"Ne kadar önemli olduğu Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıktı"

Vali Karaömeroğlu, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden sıcak savaş sonrası yat limanının gerekliliğinin ve öneminin anlaşıldığını vurguladı. Geçmiş dönemde çok sayıda kruvaziyer gemiyi ağırlayan Sinop limanı için hazırlıklara başlanan projeyle ilgili çalışmalardan bahseden Karaömeroğlu, "Sinop kruvaziyer ve yat limanı yapılmasıyla ilgili bir Ulaştırma ve Altyapı 9. Bölge Müdürlüğü'yle bir çalışmamız var. Şuan etüt ve taslak proje çalışmamız devam ediyor. İnşallah Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu geldiğinde bu projenin önümüzdeki sene proje ihalesi aşamasına getirilmesi ve yatırım programına alınması için bir girişimimiz olacak. Turizmle ilgili daha önceden beri yat limanı projemiz vardı, önce ön limanda yapmak istedik Cezaevi surları ile denizi buluşturarak. Orada sit problemi ve kurul karşımıza çıktı. Yat limanı da vardı o projenin içerisinde, sit alanında yapamayınca açık denize doğru böyle bir projeye çevirdik. Hem kruvaziyer gemileri için yeni bir Mendirek yapalım dedik, hem günümüzde artık ne kadar önemli olduğu bu Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıktı, yat limanını zamanında yapmış olsaydık bu Sinop yat limanı çok işler halde olurdu. Rus ve Ukraynalı oligarkların yatlarını bıraktığı bir yat limanı olurdu. Ne kadar hızlı karar verir ve yaparsak inşallah gelecekte bu yat turizminde gereken payı alırız inşallah" şeklinde konuştu. - SİNOP

Sinop'a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak
Sinop'a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak
Sinop'a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya Merkez Bankasının fonlarına el koyup bunları Ukrayna için kullanabiliriz ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya Merkez Bankasının fonlarına el koyup bunları Ukrayna için kullanabiliriz Japonya'dan yükselen fiyatlara karşı 6,2 trilyon yenlik acil ekonomik paket Japonya'dan yükselen fiyatlara karşı 6,2 trilyon yenlik acil ekonomik paket

Sahil Güvenlik, Ukrayna, Rusya, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
08:57 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 Mülteciler, kuaföre gizli geçit kurup "şok evi" inşa ettiler
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:22 29 Nisan'da güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:15 ABD, Suriye'de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katmayı planlıyor
08:14 Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisinden Serenay Sarıkaya hamlesi: Harika parça
08:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gitti, Umre yaptı
07:58 29 Nisan'da hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 09:26:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'a kurvaziyer ve yat limanı yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement