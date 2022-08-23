Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle beden işçisi olarak çalışacak 12 kişi için asil ve yedek liste açıklandı.

Kaynak: İHA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Sinop Belediyesi'ne 12 beden işçisi alımı - Son Dakika

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