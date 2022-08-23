Sinop Belediyesi'ne 12 beden işçisi alımı - Son Dakika
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Sinop Belediyesi'ne 12 beden işçisi alımı

23.08.2022 10:00
Sinop Belediyesi'ne 12 beden işçisi alımı

Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle beden işçisi olarak çalışacak 12 kişi için asil ve yedek liste açıklandı.

Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle beden işçisi olarak çalışacak 12 kişi için asil ve yedek liste açıklandı.

5620 sayılı Kanun çerçevesinde Sinop Belediyesi bünyesinde 5 ay süreyle çalışacak beden işçileriyle ilgili açılan ilan üzerine başvuru yapanlar arasından seçilen 12 kişi belli oldu. 48 kişinin mülakata girdiği başvuruda çalışmaya 12 kişi hak kazandı.

Resmi açıklamayı internet sayfasında paylaşan Sinop Belediyesi, 12 asil kazanan ve 12 yedek listeyi yayımladı. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop Belediyesi'ne 12 beden işçisi alımı - Son Dakika

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