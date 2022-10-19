Sinop haberi: Rosatom: Türkiye ile Sinop'taki nükleer santral için görüşmelere başladık - Son Dakika
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Sinop haberi: Rosatom: Türkiye ile Sinop'taki nükleer santral için görüşmelere başladık

19.10.2022 14:46
Sinop haberi: Rosatom: Türkiye ile Sinop'taki nükleer santral için görüşmelere başladık

Sinop yerel ekonomi haberine göre Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye ile Sinop'ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye ile Sinop'ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını açıkladı.

Lihaçev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi.

Sinop'un, nükleer konusunda çalışma yapan herkes tarafından bilinen, 4 güç üniteli büyük bir nükleer santral inşası için cazip bir nokta olduğunu anlatan Lihaçev, "Büyük bir nükleer santralin gelecekteki varlığını da göz önünde bulundurarak, teknolojik ittifaklar kurulması, yatırım politikası ve Türkiye enerji piyasasının şekillendirilmesi açısından yaklaşımlar oluşturmak üzere Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık." dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk reaktörün 2023'te işletmeye girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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Türkiye, Rusya, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop haberi: Rosatom: Türkiye ile Sinop'taki nükleer santral için görüşmelere başladık - Son Dakika

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