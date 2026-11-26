Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB), halihazırdaki işletmeleri ve yeni yatırım projeleriyle kentin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol üstleniyor.

Bölgede faaliyet gösteren 58 aktif işletme, toplam 4 bin 800 kişilik istihdam kapasitesiyle üretime ve istihdama katkı sağlıyor. Bu çerçevede, 2026 yılında üretime başlayan 4 yeni işletmeyle 500 kişiye daha iş imkanı sunuldu. Yeni işletmelerin faaliyete geçmesi, OSB'nin istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemli adımlarından biri olarak öne çıktı. Bölgenin gelecekteki üretim kapasitesini artırması hedeflenen 700 dönümlük genişleme projesi, doğal gaz altyapı yatırımı ve 12 sınıflı mesleki eğitim merkezi çalışmaları da Sinop OSB'nin öncelikli projeleri arasında bulunuyor.

Genişleme projesiyle bölgeye yeni yatırımların kazandırılması, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla sanayi işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki eğitim merkeziyle de sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Sinop'ta yatırımların devreye alınmasıyla birlikte üretim kapasitesinin yükseltilmesi, istihdamda yeni alanların açılması ve gençlerin kendi kentlerinde çalışma imkanına kavuşması amaçlanıyor.