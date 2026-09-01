Sinop\'ta Balık Av Sezonu Açıldı

Sinop'ta 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek Karadeniz'e açıldı.

Türkiye genelinde 15 Nisan'da başlayan balık av yasağının sona ermesiyle birlikte Sinop'ta yeni av sezonu heyecanı yaşandı. 2026-2027 su ürünleri av sezonunun açılışı dolayısıyla Sinop İskelesi'nde tören düzenlendi.

Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, balıkçılar ve aileleri katıldı. Program kapsamında sinevizyon gösterimi yapılırken, halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Törende konuşan Özarslan, "Bugün, Karadeniz'in incisi Sinop'umuzda yeni balıkçılık sezonuna hep birlikte 'Vira Bismillah' demenin heyecanını yaşıyoruz. 2026-2027 av sezonunun balıkçılarımız, aileleri, sektörümüz, Sinop'umuz ve ülkemiz için hayırlı, bereketli ve kazasız geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Sinop'un Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu belirten Özarslan, kentte 2 bin 503 profesyonel balıkçı, 428 balıkçı teknesi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren 43 şirket bulunduğunu kaydetti.

Özarslan, "Bu rakamların her birinin arkasında emek vardır, alın teri vardır, üretim vardır" diye konuştu.

Tören, protokol üyeleri ile balıkçıların teknelerle denize açılmasıyla sona erdi.