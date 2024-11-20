Sinop\'ta Balık Denetimi: 5 Ton İstavrit Ele Geçirildi

Ekonomi

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince bu yıl yapılan balık boyu denetimlerinde yaklaşık 5 ton istavrit balığına el konuldu, 5 idari para cezası uygulandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Görevlilerimizce su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız sürdürülüyor. İlimizde küçük boy balık avcılığının önlenmesi için sahil şeridinde ve balıkçı barınaklarında kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor. Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal boy sınırının altında avlanan balıklar titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda 2023 yılında yapılan denetimlerde 3 adet idari para cezası uygulanmış, mevzuata aykırı boy sınırının altına bulunan 20 bin kg hamsi ve 7 kg istavrit balığına el konulmuştur. 2024 yılında yapılan denetimlerde ise 5 adet idari para cezası uygulanmış, mevzuata aykırı boy sınırının altına bulunan 4 bin 950 kg istavrit ve 10 kg kalkan balığına el konulmuştur. Su ürünleri kaynaklarının korunması için tüm balıkçı emekçilerimizin ve vatandaşlarımızın desteği büyük önem taşımaktadır" denildi. - SİNOP