Sinop\'ta bir esnaf, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'ne dikkat çekmek için işletmesine pankart astı

Ekonomi

Sinop'ta bir esnaf, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne dikkat çekmek için işletmesine pankart asarak bir gün kapalı olduğunu duyurdu.

Sinop Küçük Sanayi Sitesinde hizmet veren oto lastik işletme sahibi Hasan Üçüncüoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olması sebebiyle işletmesine "1 Mayıs İşçi Bayramı ise asıl tatil bizim hakkımız. 1 Mayıs'ta kapalıyız" yazılı pankart astı.

Üçüncüoğlu, baba mesleğini devam ettirdiğini belirterek, "Arkadaş ortamında sohbet ederken, '1 Mayıs yaklaştı. Memurların, kamu işçilerine tatilken biz de emekçiyiz. Bedenimizle çalışıyoruz. Neden bizim için tatil olmasın?' dedik. Bu manada bir farkındalık oluşturmak istedik ve kapatma kararı aldık. Fakat dükkanı kapatmakla olmuyor. İnsanlar dükkanı kapalı gördükleri zaman 'neden kapalı?' diye arıyorlar. Bu nedenle pankart hazırladık. En azından kapalı olmasının sebebinin ne olduğu görülsün istedik. Diğer esnaf arkadaşlarımızdan da olumlu tepkiler aldık" dedi. - SİNOP