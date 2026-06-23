Sinop'ta Çiftçilere Hibe Desteği - Son Dakika
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Sinop'ta Çiftçilere Hibe Desteği

Sinop\'ta Çiftçilere Hibe Desteği
23.06.2026 11:16
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Sinop'ta TAKE Projesi ile çiftçilere hibe fideler verildi, sebze üretimi artış gösterdi.

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" (TAKE) Projesi kapsamında aldıkları hibe desteğiyle sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de atıl arazileri üretime kazandırıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentte, bugüne kadar çok sayıda çiftçiye binlerce biber, domates ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Yüzde 75'i hibe olarak dağıtılan fideleri, toprakla buluşturan çiftçiler, proje sayesinde üreterek, kazanma fırsatı yakalamaktan memnun.

Sağlanan hibe desteğiyle sebze üretiminin yapıldığı merkez ilçeye bağlı Dibekli köyünün muhtarı Cüneyt Karabulut, AA muhabirine, muhtarlık olarak köy halkının yararına uygun buldukları tüm projeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle kurdukları iletişim sayesinde TAKE Projesi'nden haberdar olduklarını ve köyde üretim yapmak isteyen vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatan Karabulut, ilk etapta çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 23 çiftçinin sağlanan bu destekten faydalandığını dile getirdi.

Yüzde 75'i hibe olan fidelerin köy halkının ekonomik anlamda elini güçlendirdiğine dikkati çeken Karabulut, şöyle konuştu:

"Fidelerini alan çiftçilerimiz şu an üretmeye başladı. Vatandaşlarımız bu konudan çok memnun. Domates aldık, biber aldık, patlıcanlarımız var. Keza salatalığımız var. Bunlardan köylülerimiz faydalanıyor, memnunlar. Çiftçilerimiz pazartesi ve perşembe günleri açılan halk pazarlarında bu ürünlerini satıyorlar. Yine toptan isteyenler olduğu zaman toptancılar aracılığıyla değerlendiriyorlar."

Köyde halk pazarı kurulmasını istiyorlar

Karabulut, ayrıca köyde bir halk pazarı açılması yönünde çalışmalarının olduğunu, projelerinin hayata geçmesiyle birlikte ürünlerin büyük bir çoğunluğunun bu pazarda satışa sunulacağını kaydetti.

Köyde sebze yetiştiricisi Hüseyin Dangır ise projeden muhtarlık ve diğer ilgili kurumların yaptığı çağrılar sonucu haberdar olduklarını belirtti.

Muhtarlık vasıtasıyla aldıkları fidelerden bugün ürün elde etmeye başladıklarını aktaran Dangır, "Biz yılladır küçük çapta da olsa burada bir tarımsal faaliyet yürütüyoruz. Seralarımız var. Aldığımız fideleri burada diktik. Eşim de benim gibi tarımla ilgileniyor. Yetiştirdik bu hale getirdik. Tabii bu fideler çok faydalı oluyor. Sebzenin çeşidi belli. O nedenle dikerken ne alacağımızı biliyoruz. Tabii ekonomik olarak müthiş bir faydası var. Vatandaş alıyor ve hemen fideyi toprakla buluşturuyor. Onun için çok faydalı." diye konuştu.

Havva Coşkun ise proje kapsamında aldıkları fidelerin veriminden memnun olduklarını dile getirdi.

Devletin bu noktada sağladığı destekten mutlu olduklarını kaydeden Coşkun, "Devlet desteği çok iyi oluyor. Bir fideyi normalde 16-20 liraya alıyoruz. Aşılı patlıcan fidesine 50 lira diyorlar. Devlet desteğiyle bu rakamlar düşüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Çiftçilere Hibe Desteği - Son Dakika

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