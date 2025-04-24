Sinop'ta Coğrafi İşaret Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sinop'ta Coğrafi İşaret Eğitimleri Tamamlandı

Sinop\'ta Coğrafi İşaret Eğitimleri Tamamlandı

Sinop'ta KUZKA desteğiyle coğrafi işaret süreçleri üzerine eğitimler başarıyla tamamlandı.

24.04.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, coğrafi işaretli ürünlere yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle gerçekleştirilen eğitim başarıyla tamamlandı.

Sinop Üniversitesi'nce hazırlanan "Yerel Değerlerin Korunması ve Katma Değerin Artırılması: Coğrafi İşaret Süreçlerinde Uzmanlaşma" projesine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan destekle, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşma eğitimi verildi. Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde 14-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara coğrafi işaret süreçleriyle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra Sinop'un coğrafi işaret potansiyeli taşıyan tarım, gıda, tekstil ve benzeri ürünlerinin tescil, belgelendirme ve sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesine ilişkin bilgiler sunuldu. Coğrafi işaretli ürünlere yönelik KUZKA desteğiyle gerçekleştirilen eğitimi ziyaret eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, eğitime katılan kursiyerlerle kısa süreli de olsa bir araya geldi. Kursiyerleri coğrafi işaretli ürünlere sağladıkları destekten dolayı tebrik eden Durak, coğrafi işaretlerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin sürdürülebilir gelişme açısından önemini vurguladı. Programın son gününde ise eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak tarafından sertifikaları takdim edildi.

Sinop'un coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması hedefleniyor

Proje ile coğrafi işaret başvuru süreçlerinde uzman insan kaynağı oluşturulması, Sinop'un tescilli ürün sayısının artırılması ve yerel üreticilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor. Eğitim programı sonrasında ise seçilecek beş ürün için üç ay boyunca ayrıca coğrafi işaret danışmanlık hizmeti sunulacak. Bu süreçte katılımcılar, tescil başvurularının nasıl hazırlandığını deneyimleyecek ve yerel ürünlerin belgelenmesi ile markalaşması yönünde önemli adımlar atmış olacak. Markalaşma süreci kapsamında, coğrafi işaret tescili alınacak ürünler için görsel kimlik oluşturulacak, ürünlerin ambalaj tasarımı ve tanıtım stratejileri geliştirilecek. Ayrıca, ürünlerin e-ticaret platformlarında ve yerel pazarlarda daha etkili sunulabilmesi için stratejik tanıtım planları hazırlanacak. Böylece coğrafi işaret sadece bir belge olmanın ötesine geçerek, ürünün pazar değerini artıran bir marka unsuru haline getirilecek. - SİNOP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Coğrafi İşaret Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
11:06 Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:21 Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı
17:15 Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları
17:15 Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
17:13 Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:05 Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 12:35:17. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Coğrafi İşaret Eğitimleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.