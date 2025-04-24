Sinop\'ta Coğrafi İşaret Eğitimleri Tamamlandı

Sinop'ta, coğrafi işaretli ürünlere yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle gerçekleştirilen eğitim başarıyla tamamlandı.

Sinop Üniversitesi'nce hazırlanan "Yerel Değerlerin Korunması ve Katma Değerin Artırılması: Coğrafi İşaret Süreçlerinde Uzmanlaşma" projesine, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında sağlanan destekle, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personele coğrafi işaret süreçlerinde uzmanlaşma eğitimi verildi. Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde 14-18 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılara coğrafi işaret süreçleriyle ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra Sinop'un coğrafi işaret potansiyeli taşıyan tarım, gıda, tekstil ve benzeri ürünlerinin tescil, belgelendirme ve sertifikasyon süreçlerinin yürütülmesine ilişkin bilgiler sunuldu. Coğrafi işaretli ürünlere yönelik KUZKA desteğiyle gerçekleştirilen eğitimi ziyaret eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, eğitime katılan kursiyerlerle kısa süreli de olsa bir araya geldi. Kursiyerleri coğrafi işaretli ürünlere sağladıkları destekten dolayı tebrik eden Durak, coğrafi işaretlerin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin sürdürülebilir gelişme açısından önemini vurguladı. Programın son gününde ise eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak tarafından sertifikaları takdim edildi.

Sinop'un coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması hedefleniyor

Proje ile coğrafi işaret başvuru süreçlerinde uzman insan kaynağı oluşturulması, Sinop'un tescilli ürün sayısının artırılması ve yerel üreticilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor. Eğitim programı sonrasında ise seçilecek beş ürün için üç ay boyunca ayrıca coğrafi işaret danışmanlık hizmeti sunulacak. Bu süreçte katılımcılar, tescil başvurularının nasıl hazırlandığını deneyimleyecek ve yerel ürünlerin belgelenmesi ile markalaşması yönünde önemli adımlar atmış olacak. Markalaşma süreci kapsamında, coğrafi işaret tescili alınacak ürünler için görsel kimlik oluşturulacak, ürünlerin ambalaj tasarımı ve tanıtım stratejileri geliştirilecek. Ayrıca, ürünlerin e-ticaret platformlarında ve yerel pazarlarda daha etkili sunulabilmesi için stratejik tanıtım planları hazırlanacak. Böylece coğrafi işaret sadece bir belge olmanın ötesine geçerek, ürünün pazar değerini artıran bir marka unsuru haline getirilecek. - SİNOP