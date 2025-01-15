Sinop'ta Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Dolandırıcılık Uyarısı

Sinop Defterdarlığı, dolandırıcılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.

15.01.2025 13:59
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Sinop Defterdarlığı vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Sinop Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 69'uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen hasılat denetimlerinden sonra mükelleflerimize kendini avukat, arabulucu vb. şekilde tanıtarak, söz konusu denetimlerde ve vergilendirme süreçlerinde yardımcı olunacağı vaat edilerek dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle, mükelleflerimizin ve vatandaşlarımızın bu türden sahtecilik girişimlerinden dolayı mağdur olmalarını önlemek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, vergilendirme işlemlerine (vergi iadesi dahil) yönelik olarak hiçbir şekilde mükellefler ile e-posta yoluyla iletişim kurmamaktadır. Belli numaraları aramaya yönlendirme yapan sahte SMS'ler başkanlığımızca gönderilmemekte ve kurumumuzla bir ilgisi bulunmamaktadır. Denetim ve vergilendirme süreçlerine ilişkin telefon, e-mail, SMS vb. üzerinden yapılan girişimler aldatma ve sahtecilik yoluyla haksız maddi menfaat temini amaçlı girişimler olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Defterdarlığımız ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yukarıda yer alan veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli olmaları, bu tür sahte belge, e-posta, SMS vb. dikkate almamaları ve herhangi bir soru, bilgi ve ihbar için 189'nolu Vergi İletişim Merkezi'ni aramaları gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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