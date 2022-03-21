Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor

21.03.2022 15:15
Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor

Sinop'ta son zamanlarda aşırı kar yağışından meydana gelen ve buzlanmadan dolayı hasar gören enerji dağıtım hatları yenileniyor.

Sinop'ta son zamanlarda aşırı kar yağışından meydana gelen ve buzlanmadan dolayı hasar gören enerji dağıtım hatları yenileniyor.

Sinop'un Akliman mevkiinde YEDAŞ ekipleri hasarlı dağıtım hatlarını yeniliyor. Olumsuz hava şartlarının iletkenlerde kopmalara neden olduğu ve kentlerde kısa süreli elektrik enerjisi kesintilerinin yaşandığına dikkat çeken YEDAŞ Sinop İl Koordinatörlüğü, tüm bölgelere elektrik enerjisini daha iyi iletmek için Akliman mevkisinde çalışma gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan YEDAŞ Sinop Bölge Müdürlüğü Operasyon Yöneticisi Batuhan Sarıoğlu, "Bu gerçekleştirdiğimiz çalışma büyük bir proje. Sinop'un Fidanlık, Dibekli, Abalı, Abalı Piknik Alanı mevkisi, Su Ürünleri mevkisi, Sarıkum ve İnceburun mevkisine kadar enerji gerilim hatları yenileniyor. Gerilim düşüklüğünü önlemek amacıyla da çalışmalarımız devam ediyor. Ömrünü tamamlamış şebekeler çalışmalarımız sonucu yenileniyor. Bu kapsamda elektrik kesintisini sıfıra indirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi. - SİNOP

Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor
Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor
Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor

YORUMLAR
500
Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor Samsun, Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar nedeniyle 767 köye ulaşım sağlanamıyor Sinop Belediye Başkanı ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı 'kar' nedeniyle atıştı Sinop Belediye Başkanı ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı 'kar' nedeniyle atıştı

Akliman, Enerji, Sinop, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor - Son Dakika


Son Dakika
15:10 FETÖ elebaşı Gülen, hastane çıkışında görüntülendi! "Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım" açıklamasını yapmıştı
15:05 Otelde cesedi bulunmuştu! Nuray'ı öldüren eski nişanlısının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı: 'Karışamazsın' deyince boğdum
15:00 Meteoroloji, uyardı! İstanbul'u terk eden yoğun kar yağışı yerini şiddetli fırtınaya bırakıyor
14:27 Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır!
14:26 Nereden nereye! Konservatuara dahi alınmayan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu'na "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü
14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
14:20 Doukara, Antalyaspor'a yenildikleri maçtan sonra rakiple kutlama yaptı!
14:20 Üç Kuruş yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Efe ve Çetin'in yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını dökecek!
14:10 Otomobilin bagajında cesedi bulunmuştu! Gerçekler gün yüzüne çıkıyor: Başına sert bir cisimle vurmuşlar
13:55 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 15:21:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta enerji dağıtım hatları yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement