 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop'ta Erfelek kuzu kestanesi tükenme noktasında - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta Erfelek kuzu kestanesi tükenme noktasında

Sinop'un meşhur Erfelek kuzu kestanesi, gal arısı zararlısı ve yetersiz yağışlar nedeniyle az bulunuyor. Bu durum, kestane fiyatlarının yüksek olmasına sebep oluyor. Sezonun son kestaneleri kilosu 350 liradan satılıyor.

Sinop\'ta Erfelek kuzu kestanesi tükenme noktasında
08.01.2024 - 17:49,  Güncelleme: 17:52
Abone Ol

Sinop'un meşhur Erfelek kuzu kestanesi sona yaklaştı. Sezonun son kestaneleri Sinop'taki tezgahlarda kilosu 350 liradan satılıyor.

Sinop'un meşhur Erfelek kuzu kestanesi tezgahlardaki son günlerini yaşıyor. Gal arısı zararlısı ve kestane mevsimindeki yetersiz yağışların etkisiyle az bulunan kestane Sinop'taki tezgahlarda tükenme noktasına geldi. Kestanenin az olması fiyatının yüksek olmasına neden oldu. Geçen yıllarda kilosu 30-40 lira olan kestane, bu yıl 200 liradan aşağı düşmedi. Sezonun son kestaneleri ise kilosu 350 liradan satışa sunuluyor.

Sinoplu kestane satıcısı Cemalettin Ergül, iki yıldır kestanede hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Ergül, "Maalesef kış aylarında en çok kazanç sağladığımız kestaneden iki yıldır kazanç sağlayamıyoruz. Galarısı hastalığı ve eylül-ekim aylarındaki yetersiz yağışlar verimi çok düşürdü. Bu yüzden kestanenin fiyatı bu sene 200 liradan aşağıya düşmedi. En son aldığım kestanin kilosunu 330 liradan aldım, 350 liraya satıyorum 20 lira da çok düşük bir kazanç. Zaten satamıyoruz buranın insanı almıyor. Sadece il dışında yaşayan sevdiklerine kestane yollamak isteyen kişiler gelip alabiliyor. Bu da yetersiz kalıyor ve bir kazancımız yok. Bunlar sezonun son kestaneleri, bundan sonra kestane yok" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erfelek, Sinop, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Erfelek kuzu kestanesi tükenme noktasında - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:10:17. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Erfelek kuzu kestanesi tükenme noktasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement