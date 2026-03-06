Sinop'ta Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Sinop'ta Fahiş Fiyat Denetimi

06.03.2026 14:16
Sinop Ticaret İl Müdürlüğü, şubat ayında 15 fahiş fiyat ihlali tespit edip 59 bin 595 TL ceza kesti.

Sinop Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, şubat ayı boyunca gerçekleştirdikleri denetimlerde fahiş fiyat ve yanıltıcı etiket kullanan işletmelere göz açtırmadı. Yapılan kontrollerde 15 ihlal tespit edilerek idari 59 bin 595 TL para cezası uygulandı.

Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek ve piyasa dengesini korumak amacıyla sahaya inen Sinop Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. İl merkezi ve ilçeleri kapsayan çalışmalarda, raflardaki ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları mercek altına alındı. Denetimler kapsamında toplam 143 firmayı ziyaret eden ekipler, temel gıda ve tüketim maddeleri başta olmak üzere 2 bin 595 üründe inceleme yaptı. Haksız fiyat artışı ve yanıltıcı indirim oyunlarına karşı yapılan kontrollerde, 15 ihlal tespit edildi. Mevzuata aykırı satış yaptığı belirlenen işletmelere yönelik toplam 59 bin 595 TL tutarında idari yaptırım uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışveriş sırasında karşılaştıkları olumsuzlukları bildirmelerinin önemine değindi. Tüketicilerin fahiş fiyat veya yanıltıcı etiketle karşılaşmaları halinde Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, HFA Mobil Uygulaması ve CİMER üzerinden hızlıca şikayet oluşturabilecekleri hatırlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

