Sinop\'ta Kadın Girişimciler Fuar Destekçisi

Sinop, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek üç büyük fuara hazırlanırken, organizasyonlara İstanbul'dan gelecek geniş katılımlı bir kadın girişimci grubu destek verecek.

İstanbul'da faaliyet gösteren "Amazon Kadınlar" grubu, Karadeniz Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Karadeniz North Expo ve Karadeniz Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında Sinop'a çıkarma yapacak. Edinilen bilgilere göre 248 kişilik kadın ekibin, fuar süresince kentte bulunarak organizasyonlara aktif destek sağlayacağı öğrenildi.

Kadın girişimciler, üreticiler ve sosyal dayanışma çalışmalarıyla bilinen grubun katılımının, fuarların tanıtım gücünü artırması ve şehir ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Örsan Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonların, Sinop'un tarım, hayvancılık, turizm ve yöresel ürün potansiyelini Türkiye'nin farklı illerinden gelecek ziyaretçilere tanıtması hedefleniyor.

Hazırlıkları devam eden fuarların, bölgenin ticari hareketliliğine önemli katkı sunması bekleniyor. - SİNOP