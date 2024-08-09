Sinop'ta Karabuğdayın İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sinop'ta Karabuğdayın İlk Hasadı Yapıldı

Sinop\'ta Karabuğdayın İlk Hasadı Yapıldı

Sinop tarımında yeni bir ürün olan karabuğdayın ilk hasadı, Sinecan köyünde gerçekleştirildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, karabuğdayın ekonomik değeri ve şifalı özellikleri hakkında konuştu.

09.08.2024 11:52
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Sinop'ta deneme üretimi yapılan karabuğdayın ilk örneğinin hasadı yapıldı.

Sinop tarımında yeni bir ürün olan Prof. Dr. Emin Kuru tarafından üretimi yapılan karabuğdayın ilk hasadı, Sinecan köyünde gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan burada yaptığı konuşmada, "Sinop ikliminde çok rahatlıkla yetiştirilebilen ve ekonomik değeri yüksek olan karabuğday bitkisinin birçok şifalı özelliği bulunmaktadır. Özellikle tohumlarından elde edilen un glutensiz olduğundan çölyak hastaları için çok büyük önem arz etmektedir. Arıcılıkta da kullanılabilen önemli bal bitkilerinden olan karabuğday, birçok yemeğin yapımında da kullanılmaktadır. İlimizde sözleşmeli tarım kapsamında dar gelirli çiftçilerimize karabuğday ekimi yaptırılarak, elde edilen ürünün Sinop mantısı yapımında kullanılması ve karabuğdaylı Sinop mantısı adı altında marka değeri oluşturulmasını planlıyoruz" dedi.

2024 yılında 3 farklı rakımda denenen karabuğday tarımının Sinop'ta da başarıya ulaştığını belirten Vali Özarslan, "2025 yılı üretim sezonunda yaklaşık 100 dekarlık alanda üretim yapmayı hedefliyoruz. Karabuğday üretimi ilimizin tarım sektörüne önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Hasat etkinliğine İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ile birlikte kurum çalışanları katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Karabuğdayın İlk Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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