Sinop'ta Sebze Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Sebze Hasadı Başladı

Sinop\'ta Sebze Hasadı Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAKEP projesi kapsamında Sinop'ta 305 üreticiye 134 bin fide dağıtıldı; hasat dönemi başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ve "Sebze Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında dağıtılan fidelerde hasat dönemi başladı.

Sinop'ta tarımsal üretimi artırmak ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, kent genelindeki 305 üreticiye yüzde 25 çiftçi katkı payı ile toplam 134 bin 410 adet sebze fidesi teslim edilmişti. Toprakla buluşturulan fidelerin gelişim süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte tarlalarda bereketli hasat mesaisi başladı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesine bağlı ziraat mühendisleri, fidelerin dikiminden itibaren yürütülen planlı üretimi adım adım takip ediyor. Aile işletmelerini sahada ziyaret eden teknik ekipler; ürünlerin doğru yöntemlerle hasat edilmesi, kalite kontrollerinin yapılması ve tüketime sunulmak üzere pazara hazırlanması süreçlerinde üreticilere teknik rehberlik sağlıyor.

İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin yanında yer alarak kentteki sebze üretim kapasitesini artırmaya ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Sebze Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 15:34:34. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta Sebze Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.