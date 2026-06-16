Sinop\'ta Tarım ve Gıda Fuarı Başladı

Sinop'ta Karadeniz Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı ile North Expo, 170 firmanın katılımıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sinop'ta düzenlenen Karadeniz Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı ile North Expo, görkemli bir açılış töreniyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sinop Örsan Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, bölgenin üretim, ticaret ve yatırım potansiyelini bir araya getirerek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 70'ini Sinop dışından gelen firmalar oluştururken, fuar bölgesel ve ulusal ölçekte yoğun ilgi gördü. 15-22 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda; tarım, gıda ve hayvancılık teknolojilerinin yanı sıra inşaat, yapı malzemeleri, mobilya, ev tekstili ve hediyelik eşya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ürün ve hizmetlerini sergiliyor. Ayrıca çeşitli kamu kurumları da açtıkları stantlarda üreticiler ve çiftçilerle buluşarak destek programları ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ayancık Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından konuşmalara geçildi. Moritanya Büyükelçisi Prof. Dr. Burhan Köroğlu, konuşmasında Türkiye'nin Afrika'daki çalışmalarına dikkat çekti. Türkiye'nin uzun süredir Afrika'da önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Köroğlu, "Türkiye, devlet olarak kendi birikimini, tecrübesini, sanayi ve ticaret alanındaki gücünü Afrikalı kardeşlerinin hizmetine sunuyor. Bugün Afrika'da en fazla büyükelçilik bulunduran ülkelerden biri Türkiye'dir. Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Okulları ve diğer kurumlarımızla Afrika'nın yeniden kendi ayakları üzerinde durmasına ciddi destek veriyoruz" dedi.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin karşılıklı fayda ve kardeşlik temelinde ilerlediğini vurgulayan Köroğlu, "Ülkemizin Afrika'daki varlığı gerçekten takdire şayandır. İlişkilerimiz hızla gelişiyor ancak henüz arzu ettiğimiz seviyede değil. Bu nedenle bu tür fuarlar, Türkiye ile Afrika'daki kardeşlerimiz arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Bilgi ve teknolojinin paylaşıldığı önemli bir buluşma"

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ise tarım fuarlarının yeni teknolojilerin tanıtıldığı, bilgi ve tecrübenin paylaşıldığı, üreticiler ile sektör temsilcilerinin bir araya geldiği önemli platformlar olduğuna dikkat çekti. Önlem, tarımın bereketiyle büyüyen ve gelişen bir Sinop için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Sinop'un potansiyeli dünyaya açılacak"

Açılışta konuşan Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat da fuarların yalnızca tanıtım etkinliği olmadığını, aynı zamanda yeni iş birlikleri ve fırsatların doğduğu organizasyonlar olduğunu söyledi. Bulat, Sinop'un sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelinin bu fuar sayesinde daha geniş kitlelere tanıtılacağını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunda üretim ve istihdamın önemine vurgu yaptı.

Karadeniz Tarım, Gıda ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı ile North Expo'nun, bölge ekonomisine katkı sağlaması, yeni ticari bağlantıların kurulmasına zemin hazırlaması ve Sinop'un üretim gücünü daha geniş pazarlara taşıması amaçlanıyor. - SİNOP