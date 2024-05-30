Sinop\'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında 1. Bölge Grup Toplantısı gerçekleştirildi

Ekonomi

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "Özellikle son yıllarda devlet desteklerinin artması ile birlikte ülkemiz sahip olduğu coğrafi özellikleri ve nitelikli işgücü sayesinde, tarımsal üretimde dünyanın önde gelen tarımsal aktörlerinden biri halini almıştır" dedi.

Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2024 Yılı "1. Bölge Grup Toplantısı" gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi konferans salonunda Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde 28-29 Mayıs 2024 tarihlerinde iki gün süren ve moderatörlüğünü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Mustafa Acar'ın yaptığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "İhtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğu, hızla artan nüfusun, sınırlı kaynakları sürekli tükettiği küresel dünyada, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkileriyle birlikte, tarım stratejik bir güç olarak tarımsal üretim ise bu gücün idaresinde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda devlet desteklerinin artması ile birlikte ülkemiz sahip olduğu coğrafi özellikleri ve nitelikli işgücü sayesinde, tarımsal üretimde dünyanın önde gelen tarımsal aktörlerinden biri halini almıştır. İlimizde yapılan 1. Bölge Grup Toplantısı'nın bölgemiz tarımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Grup toplantısı, Türk somonu üretim tesisine düzenlenen teknik gezi ile sona erdi. - SİNOP