Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında 1. Bölge Grup Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında 1. Bölge Grup Toplantısı gerçekleştirildi

Sinop\'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında 1. Bölge Grup Toplantısı gerçekleştirildi

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, devlet desteklerinin artmasıyla birlikte ülkemizin tarımsal üretimde dünyanın önde gelen aktörlerinden biri haline geldiğini belirtti. Sinop'ta gerçekleştirilen toplantıda tarımın stratejik bir güç olduğu vurgulandı ve bölgemiz tarımına önemli katkılar sağlanacağı ifade edildi.

30.05.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "Özellikle son yıllarda devlet desteklerinin artması ile birlikte ülkemiz sahip olduğu coğrafi özellikleri ve nitelikli işgücü sayesinde, tarımsal üretimde dünyanın önde gelen tarımsal aktörlerinden biri halini almıştır" dedi.

Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2024 Yılı "1. Bölge Grup Toplantısı" gerçekleştirildi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi konferans salonunda Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliğinde 28-29 Mayıs 2024 tarihlerinde iki gün süren ve moderatörlüğünü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Mustafa Acar'ın yaptığı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, "İhtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğu, hızla artan nüfusun, sınırlı kaynakları sürekli tükettiği küresel dünyada, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkileriyle birlikte, tarım stratejik bir güç olarak tarımsal üretim ise bu gücün idaresinde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son yıllarda devlet desteklerinin artması ile birlikte ülkemiz sahip olduğu coğrafi özellikleri ve nitelikli işgücü sayesinde, tarımsal üretimde dünyanın önde gelen tarımsal aktörlerinden biri halini almıştır. İlimizde yapılan 1. Bölge Grup Toplantısı'nın bölgemiz tarımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Grup toplantısı, Türk somonu üretim tesisine düzenlenen teknik gezi ile sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sinop, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında 1. Bölge Grup Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:09 Pendik’teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor Maktulün kanı tespit edildi Pendik'teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor! Maktulün kanı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:03:08. #1.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi kapsamında 1. Bölge Grup Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement