Sinop\'ta Yapı Ruhsatı Verilen Bina ve Daire Sayısı Açıklandı

Ekonomi

Sinop'ta 2023 yılı Ekim- Aralık döneminde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 98, daire sayısı 560 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 2023 yılı Ekim-Aralık dönemi yapı izin istatistikleri açıklandı.

Sinop'ta 'yapı ruhsatı' verilen bina sayısı 98, daire sayısı 560 oldu. Sinop'ta belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2023 yılının Ekim-Aralık döneminde bina sayısı 98, daire sayısı 560, toplam yüzölçümü ise 80 bin 703 metrekare oldu.

Sinop'ta 'yapı kullanma izin belgesi' verilen bina sayısı 65 olurken, daire sayısı 447 oldu. Sinop'ta belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2023 yılının Ekim-Aralık döneminde bina sayısı 65, daire sayısı 447, toplam yüzölçümü ise 64 bin 951 metrekare oldu. - SİNOP