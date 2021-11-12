Sinop'tan dünyaya VİP dizayn: Aralarında Messi bile var

Sinop'ta hizmet veren bir fabrika, araçlara VİP dizayn yaparak 29 ülkeye gönderiyor. Müşteriler arasında yıldız futbolcu Messi bile var.

Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) hizmet veren bir fabrika, lüks araçlara VİP dizayn yapıyor. Fabrikaya 29 ülkeden talep geliyor. Birçok ünlü iş adamının ve futbolcuların da isminin yer aldığı araç sahipleri araçlarını Sinop'ta dizayn ettiriyor.

"Birçok futbolculara VİP araç tasarlayıp gönderiyoruz"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan fabrika sahibi Hakkı Çakan, "Sinop Organize Sanayi Bölgemizde bir seneye yakındır hizmet veriyoruz. Fabrikamızda dünyaca ünlü futbolcular, bunların arasında Messi, Mendy ve ismini hatırlamadığım birçok futbolculara VİP araç tasarlayıp gönderiyoruz. Fabrikamızda A'dan Z'ye her şeyin üretimini sağlıyoruz. Burada elektrik, elektronik, yan kütle seti dediğimiz dizaynlar yapıyoruz. Şu anda 45-50 kişiyi istihdam ediyoruz. Personele ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili de alımları yapmaya devam ediyoruz" dedi. - SİNOP