Sinop\'un Dış Ticareti Artıyor

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından açıklanan dış ticaret istatistik verilerine göre, Sinop'un dış ticareti Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artış gösterdi.

TÜİK, 2024 yılı Ağustos dış ticaret istatistiklerini açıkladı. 2024 yılı Ağustos ayında Sinop'tan yapılan ihracat 4 milyon 31 bin dolar olarak açıklandı. Ağustos ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttığı görüldü. Sinop'un 2024 yılı Ağustos ayındaki ithalatı ise 465 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azaldı. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Sinop'ta yüzde 867,3 oldu. - SİNOP