Enerjide acele kamulaştırma kararı - Son Dakika
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Enerjide acele kamulaştırma kararı

04.08.2022 09:33
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Sinop'un Gerze ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kirençukuru köyünde tesis edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santrali için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

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Kaynak: AA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararı - Son Dakika

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