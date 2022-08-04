Buna göre, Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Kirençukuru köyünde tesis edilecek Hamsi Rüzgar Enerji Santrali için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Enerjide acele kamulaştırma kararı - Son Dakika

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